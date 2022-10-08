"Таки устал": Кличко иронично отреагировал на взрыв на Крымском мосту

С самоиронией у мэра столицы все в порядке

В субботу, 8 октября, на Крымском мосту прогремел мощный взрыв. На инцидент иронично отреагировал бывший чемпион мира по боксу, мэр Киева Виталий Кличко.

Соответствующий пост экс-боксер опубликовал на своей странице в Instagram. Примечательно, что Виталий для оценки ситуации использовал свою знаменитую фразу про "уставший" мост.

"Крымский мост таки устал", — написал Кличко, который прикрепил картинку с данной фразой на фоне взорванной цистерны на железнодорожно полотне.

Напомним, Кличко после обрушение бетонных и металлических конструкций Шулявского моста в Киеве заявил, что "мост устал".

Добавим, что по информации национального антитеррористического комитета рф, на Крымском мосту был взорван грузовой автомобиль. В результате произошло частичное обрушение двух пролетов моста. Момент взрыва попал на видео. В сети вовсю шутят над "бавовной" на стратегическом объекте инфраструктуры рф.

Ранее на взрыв на Крымском мосту отреагировали известный украинский теннисист Сергей Стаховский и жена боксера Александра Усика Екатерина.