В россии собрались превратить спортсменов в пушечное мясо
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Вместо Олимпиады атлеты поедут на войну
Победы Украины на фронте вынудили власти россии начать мобилизацию. Повестки в армию присылают даже спортсменам.
Более того, в россии собрались создать добровольческие отряды из профессиональных спортсменов для участия в войне в Украине, сообщает Трибуна.
Предварительное обсуждение вопроса состоялось в понедельник, 10 октября, в Москве.
В мобилизационный процесс планируется привлечь в основном региональные спортивные федерации. Сообщается, что в скором времени они будут об этом уведомлены.
Естественно, что в россии все добровольное становится принудительно-добровольным. А значит вместо Олимпийских игр атлеты поедут умирать в Украину.
Ранее мы писали, что российские фигуристы покажут номер о войне в Украине.
Кстати, о желании пойти на войну заявил российский боксер Денис Лебедев. Правда, для этого россиянину не хватает повестки из военкомата.