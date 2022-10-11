Для футбольной команды ВСУ нашли поле: где будут играть защитники Украины

Идею создания футбольной команды ВСУ одобрил генерал Валерий Залужный

В украинском футболе заговорили о создании команды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Накануне стало известно, что ФК "Левый берег" (Киев) может предоставить свою инфраструктуру, в первую очередь стадион для команды ВСУ.

Об этом сообщает Sport Arena. По информации источника, профессиональную команду ВСУ могут создать для участия в одном из чемпионатов Украины уже в ближайшее время.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уже поддержал эту идею.

"Знаю, что эта тема активно обсуждается в кабинетах. Более того, был уже разговор на эту тему с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, который тоже очень любит футбол, как оказалось. И давайте я скажу так: эта идея получила поддержку с его стороны", — рассказал комментатор Виктор Вацко на YouTube-канале Вацко Live.

В прошлом сезоне "Левый берег" выступал в чемпионате Второй лиги Украины. В этом сезоне команда приостановила свои выступления, сосредоточившись на работе клубной академии.

Ранее сообщалось, что на фронте погиб известный фанат киевского "Динамо". Напомним, Андрей Шевченко призвал помогать финансово украинской армии после ракетного террора, который устроила рф.