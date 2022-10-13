Русские спортсмены, сдавайтесь! Призерка Олимпиады-2012 написала инструкцию мобилизованным атлетам рф

Ольга Саладуха объяснила коллегам, что им не стоит воевать за безумного вождя

Бронзовая призерка Олимпийских игр в тройном прыжке, а ныне депутат Верховной Рады Ольга Саладуха записала обращение к российским спортсменам. Она призвала сдаваться в плен, если атлетов отправят на войну. Кстати, спортсменам в рф активно раздают повестки.

"Русские спортсмены!

Еще недавно вы игнорировали войну, которую развязала ваша страна в Украине. Вам было все равно, что тут происходит. Вы не хотели протестовать и лишь возмущались тем, почему вас выбрасывают из мирового спорта.

Теперь все изменилось. Война постучала в дверь вашего дома. Когда военкомы выписывают повестки, они не спрашивают, считаете ли вы себя вне политики. Вас немедленно отправят в сборные пункты, а оттуда прямиком на фронт.

Это не приключение и не легкая прогулка. В Украине вас ждет смерть либо увечье от рук наших защитников. Мы – украинцы – на своей земле, мы имеем моральное право защищаться, изгонять любого захватчика, который посягает на нашу Родину. Сегодня такими захватчиками являетесь вы.

Понимаю, что большинству из вас совсем не улыбается умереть в Украине во имя убогих фантазий вашего плешивого вождя.

Есть ли выход? Да, он есть!

Если вас мобилизовали, постарайтесь как можно быстрее сдаться в плен.

Украина запустила проект "Хочу жить". Это горячая линия, куда может обратиться любой российский военнослужащий либо же их родственники. Вы получите детальную инструкцию о том, как выжить.

+38 066 580 34 98

+38 093 119 29 84

Запомните эти номера телефонов и воспользуйтесь ими!

Также в Telegram работает чат-бот "Спаси себя", где можно оставить заявку на сдачу в плен ВСУ.

Как спортсменка готова поддержать тех русских спортсменов, которые не хотят воевать в Украине. Обращайтесь ко мне в личку, обещаю передать информацию тем уполномоченным лицам, которые обеспечат вам быстрый переход в украинский плен.

Людей, которые добровольно сдаются Украине, не включают в обменный фонд. Без вашего желания вас не отдадут в Россию. Наоборот, мы сделаем все, чтобы вы были в безопасности.

Уверена, что сегодня это лучший сценарий для каждого из вас. Остаться в живых, иметь спортивные перспективы, получить шанс на новую жизнь.

Подумайте о своем будущем, о своих детях и родителях, о том, что вы не должны отдавать жизнь потому, что кто-то в Кремле сошел с ума.

Выбор за вами! Решайте! Действуйте!", — написала Саладуха в Facebook.

Ранее известный российский боксер Денис Лебедев заявил, что готов пойти воевать за владимира путина, если ему придет повестка.

К слову, из рф на фоне новостей о мобилизации сбежала генсек Олимпийского комитета россии (ОКР), пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова. Российский депутат Роман Терюшков назвал это "спортивным дезертирством".