Русские спортсмены, сдавайтесь! Призерка Олимпиады-2012 написала инструкцию мобилизованным атлетам рф
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Ольга Саладуха объяснила коллегам, что им не стоит воевать за безумного вождя
Бронзовая призерка Олимпийских игр в тройном прыжке, а ныне депутат Верховной Рады Ольга Саладуха записала обращение к российским спортсменам. Она призвала сдаваться в плен, если атлетов отправят на войну. Кстати, спортсменам в рф активно раздают повестки.
"Русские спортсмены!
Еще недавно вы игнорировали войну, которую развязала ваша страна в Украине. Вам было все равно, что тут происходит. Вы не хотели протестовать и лишь возмущались тем, почему вас выбрасывают из мирового спорта.
Теперь все изменилось. Война постучала в дверь вашего дома. Когда военкомы выписывают повестки, они не спрашивают, считаете ли вы себя вне политики. Вас немедленно отправят в сборные пункты, а оттуда прямиком на фронт.
Это не приключение и не легкая прогулка. В Украине вас ждет смерть либо увечье от рук наших защитников. Мы – украинцы – на своей земле, мы имеем моральное право защищаться, изгонять любого захватчика, который посягает на нашу Родину. Сегодня такими захватчиками являетесь вы.
Понимаю, что большинству из вас совсем не улыбается умереть в Украине во имя убогих фантазий вашего плешивого вождя.
Есть ли выход? Да, он есть!
Если вас мобилизовали, постарайтесь как можно быстрее сдаться в плен.
Украина запустила проект "Хочу жить". Это горячая линия, куда может обратиться любой российский военнослужащий либо же их родственники. Вы получите детальную инструкцию о том, как выжить.
+38 066 580 34 98
+38 093 119 29 84
Запомните эти номера телефонов и воспользуйтесь ими!
Также в Telegram работает чат-бот "Спаси себя", где можно оставить заявку на сдачу в плен ВСУ.
Как спортсменка готова поддержать тех русских спортсменов, которые не хотят воевать в Украине. Обращайтесь ко мне в личку, обещаю передать информацию тем уполномоченным лицам, которые обеспечат вам быстрый переход в украинский плен.
Людей, которые добровольно сдаются Украине, не включают в обменный фонд. Без вашего желания вас не отдадут в Россию. Наоборот, мы сделаем все, чтобы вы были в безопасности.
Уверена, что сегодня это лучший сценарий для каждого из вас. Остаться в живых, иметь спортивные перспективы, получить шанс на новую жизнь.
Подумайте о своем будущем, о своих детях и родителях, о том, что вы не должны отдавать жизнь потому, что кто-то в Кремле сошел с ума.
Выбор за вами! Решайте! Действуйте!", — написала Саладуха в Facebook.
Ранее известный российский боксер Денис Лебедев заявил, что готов пойти воевать за владимира путина, если ему придет повестка.
К слову, из рф на фоне новостей о мобилизации сбежала генсек Олимпийского комитета россии (ОКР), пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова. Российский депутат Роман Терюшков назвал это "спортивным дезертирством".