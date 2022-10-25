Российского лыжника хотели посадить на кол из-за "перехода" в Украину

Спортсмен действительно не хочет возвращаться в рф, но ищет вариант не с Украиной

Пока в российских лыжах истерят из-за отстранения спортсменов от международных соревнований, россияне ищут варианты, чтобы продолжать соревноваться. Один из этих вариантов — смена спортивного гражданства.

Российский лыжник Валерий Гонтарь опроверг слухи о переходе в сборную Украины, при этом лыжник не хочет выступать за рф. Об этом рассказал сам спортсмен в комментарии для "СЭ".

Из-за слухов о потенциальном трансфере в Украину на лыжника накинулись соотечественники, которые даже угрожали россиянину.

"Я мало читал, потому что старался избежать негатива — его за эти дни было достаточно. До сих пор получаю. Просто потому, что кто-то что-то сказал, придумал. Меня за это отчитывают, унижают, оскорбляют. Вплоть до угроз расправы.

Некоторые из них проскальзывали в телефон. Не знаю, откуда у них мой номер. Удивлен, что вам не дали его, но какие-то загадочные люди писали, что на кол меня посадят. Откуда столько негатива, я понять не могу", — заявил спортсмен.

Кроме того, Гонтарь рассказал, что не собирается больше выступать за рф и ищет вариант с европейской сборной.

Ранее сообщалось, что Совет Международной федерации лыжных видов (FIS) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований на следующий сезон. Это решение вызвало истерику в рф. До этого норвежки грозились бойкотом чемпионата мира в случае допуска россиян на турнир.