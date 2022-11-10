Пошел на работу, а оказался в военкомате: спортсменка семь месяцев не видела мужа
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Аннамари Данча поддержала своего мужа, который пошел в армию добровольцем
Звезда украинского сноуборда Аннамари Данча рассказала, что ее муж защищает Украину на фронте. Кстати, полномасштабное вторжение россии началось почти сразу после Олимпиады в Пекине, где выступала наша спортсменка.
"1 марта мой муж пошел на работу, а потом позвонил мне и сказал, что он в военкомате и записывается в добровольцы. Обратно пути уже нет. Ты же не можешь утром записаться в добровольцы, а после обеда отказаться, потому что жена против. Это было его решение, а мы поддержали, как могли.
Мы семь месяцев не виделись. До середины лета он был в артиллерии. А потом их расформировали. Последнее время находился в пехоте в Херсонской области", – рассказала Данча в интервью "Суспільне Спорт".
Аннамари Данча является серебряным призером чемпионата мира в параллельном слаломе. Она – участница четырех Олимпиад.
Ранее мы писали, что украинский теннисист Александр Долгополов прошел военную подготовку и отправился воевать на передовую.