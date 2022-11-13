Брата российской чемпионки ликвидировали в Украине

Волейболиста Татьяна Кошелева рассказала, что ее брат был десантником

Чемпионка мира и Европы по волейболу россиянка Татьяна Кошелева сообщила о гибели брата-десантника на войне в Украине. Ранее брат российского бойца ММА Владимира Минеева погиб на фронте.

"Быть младшей сестрой такого брата – моя награда. Слышать твой смех и ласковое "малая" — безграничное счастье…

Сережа, мой милый, мой родной, мой самый сильный и смелый, моя гордость, моя кровь, мой брат! Гордость нашей семьи и страны. Мы все не можем поверить, не можем вместить в себя это… Ты внутри моего сердца и всегда там будешь", — написала Кошелева в Instagram.

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А двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева заявила, что нужно всех отправлять на войну.