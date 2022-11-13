Мало его Кличко бил: соперник украинца поддержал путина

Александр Поветкин обещает своих не бросать

Когда в россии орут на весь мир, что спорт вне политики, местные спортсмены открыто поддерживают войну в Украине. Одним из таких является известный боксер Александр Поветкин. Кстати, его тренер уже воюет в Украине.

Поветкин убежден, что путин поступил правильно, когда напал на Украину.

"Сила в правде. Эта известная фраза, которую произнес Сергей Бодров, сегодня отражает суть происходящего в Украине. Мы бились за правду все эти годы, пока на Донбассе истребляли славян. Поэтому я за президента и его решение — встать на защиту простых людей, дать отпор нацизму, который паразитирует известно за чей счет. Любая война заканчивается. Пусть и эта закончится в ближайшие дни. Своих не бросаем", — цитирует Поветкина fightnews.info.

Кстати, в октябре исполнилось девять лет с боя Владимира Кличко против Александра Поветкина. Поединок состоялся в Москве и завершился уверенной победой украинца.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения Владимир Кличко выступил за запрет на участие в международных турнирах для россиян. Это не понравилось российскому чемпиону мира в полутяжелом весе Дмитрию Биволу, который обвинил украинца в смешивании спорта и политики.