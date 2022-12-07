Живой, но ранен! Украинская легкоатлетка получила сообщение с фронта

Отец Елены Колесниченко лежит в госпитале

Бронзовая призерка Юношеских Олимпийских игр в беге с барьерами Елена Колесниченко сообщила в соцсетях, что ее отец ранен. Как и где это произошло спортсменка не уточнила.

Легкоатлетка сделала такой пост в Instagram.

"Пусть все папы, сыновья, мужья, жены и дочери возвращаются домой живыми!!!

К сожалению эта проклятая война навсегда останется в наших душах…

Спасибо Богу за живого папу. Жив, но ранен… Лежит в госпитале…

Не могу представить, как ему одиноко и тяжело на душе после того ада…

К сожалению, это раны, которые никогда не заживут, но я желаю каждому воину, каждой семье найти мир внутри!

Я искренне верю в нашу победу, победу Украины.

Я искренне желаю мира каждому", — написала Колесниченко.

Ранее сообщалось, что на фронте погиб игрок в американский футбол из Закарпатья. Напомним, что в бою с оккупантами были убиты двое ультрас "Карпат".

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