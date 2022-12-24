Под Бахмутом погиб фанат "Динамо"

Еще в 2014 году Олег Рыбальченко пошел защищать Украину

Снова потери несет фанатское движение. Недавно мы писали о смерти фаната "Карпат". Теперь на войне погиб ультрас киевского "Динамо" Олег Рыбальченко.

"В ожесточенных боях за Бахмут погиб Олег "Рыба" Рыбальченко… Одно время он имел отношение к фанатскому сектору, а с 2014 года пошел защищать Родину от захватчиков. Память о современном герое будет жить вечно!" – говорится в сообщении WBC ультрас "Динамо" на странице в Facebook.

Напомним, что в октябре один из лидеров фанатского движения, болельщик киевского "Динамо", Максим Яловцов по кличке Регбист трагически погиб на фронте. Футболку с изображением Яловцова подарил Денис Беринчик своему сопернику после боя в Лондоне.

Мы также писали, что на фронте погиб детский тренер украинского клуба. У героя остались два сына-футболиста.

Ранее была информация о смерти чемпиона Европы под Херсоном. После начала вторжения рф в Украину спортсмен взял в руки автомат и пошел защищать родную землю.