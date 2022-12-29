Воспитанник "Карпат" погиб на войне: его прадед сидел в тюрьме за поддержку УПА

Григорий Добош служил в десантно-штурмовой бригаде

Каждый день приходят с фронта печальные новости в футбольную семью. Мы уже писали, что в боях за Бахмут погиб тренер-реабилитолог киевского "Динамо". Сейчас смерть своего воспитанника подтверждают львовские "Карпаты".

30-летний Григорий "Грыць" Добош вместе с двумя товарищами погиб во время боя с российскими оккупантами под Снегиревкой Николаевской области, сообщает сайт "Карпат".

Воспитанник львовского клуба еще в феврале пошел защищать Украину. По другому и быть не могло, ведь он воспитывался в патриотической семье. Прадед Добоша и другие члены его семьи отбывали заключение в Сибири за проукраинскую позицию и помощь ОУН-УПА.

В составе ВСУ Добош служил в 80-й Львовской десантно-штурмовой бригады. Долгое время числился пропавшим без вести. Только после деоккупации региона его тело обнаружили и доставили во Львов.

Раньше стало известно, что в бою с оккупантами были убиты двое ультрас "Карпат".

Напомним, что в октябре один из лидеров фанатского движения, болельщик киевского "Динамо", Максим Яловцов по кличке Регбист трагически погиб на фронте. Футболку с изображением Яловцова подарил боксер Денис Беринчик своему сопернику после боя в Лондоне.

Мы также писали, что на фронте погиб детский тренер украинского клуба. У героя остались два сына-футболиста.