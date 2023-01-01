Укр

Похудел килограммов на 30: из плена освободили брата легенды "Шахтера"

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Вячеслав узнал брата на фото Новость обновлена 01 января 2023, 19:04
Вячеслав узнал брата на фото. Фото Коллаж "Телеграфа"

Брат Вячеслава Шевчука защищал Мариуполь

Накануне Нового года из российского плена удалось освободить 140 защитников Украины. Среди освобожденных был подполковник госпогранслужбы Сергей Шевчук. Родной брат бывшего футболиста "Шахтера" и сборной Украины Вячеслава Шевчука.

"После начала полномасштабного российского вторжения Сергей защищал от оккупантов Мариуполь. Позже вместе с другими нашими защитниками держал оборону "Азовстали". Попал в плен. Все это время я пытался из разных источников получать информацию о нем, его состоянии.

Мой брат — отец четырех детей. Вся семья — очень за него волновалась. После сообщения об обмене военнопленными – я увидел его на фото среди освобожденных. Похудел килограммов на 30. Но живой. Это — самое главное", — цитирует Вячеслава Шевчука сайт НК "Верес". В ровенском клубе Вячеслав занимает пост спортивного директора.

Вячеслав Шевчук большую часть своей карьеры провел в донецком "Шахтере", с которым семь раз выиграл чемпионат Украины и стал победителем Кубка УЕФА-2009. За сборную Украины провел 56 матчей.

Напомним, что бывший игрок молодежной сборной Украины заявил, что русские очень миролюбивые и не хотели войны с Украиной.

Ранее мы писали, что украинский боксер Василий Ломаченко продолжает продвигать "русский мир". За публикацию боксера в Instagram на него вылилось много критики. Сергей Стаховский даже посоветовал взять Ломаченко "на подвал".

Теги:
#Вячеслав Шевчук #Футболист #Обмен пленными