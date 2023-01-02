Россияне могут постучаться в нашу дверь: легенда футбола призвал усилить помощь Украине

Грэм Сунесс доволен, что Британия помогает украинцам

Легендарный полузащитник "Ливерпуля" и сборной Шотландии Грэм Сунесс отреагировал на новогодние обстрелы Украины. Бывший футболист считает, что Великобритания должна продолжить помогать украинцам.

"Мы, как страна, в общем делаем правильные вещи. Мы должны помнить, что истории о ракетах и дронах, которые запускают на украинские города, начинают казаться обычными.

Мы не должны забывать, что это происходит каждый день в четырех часах от нас. Мы должны помочь Украине отбросить россиян, иначе через 10 лет они постучатся в нашу дверь", — цитирует Сунесса joe.co.uk.

Грэм Суннес известен своими выступлениями за "Ливерпуль", "Сампдорию" и "Рейнджес". С "Ливерпулем" он пять раз выигрывал чемпионат Англии и трижды побеждал в Кубке европейских чемпионов.

Напомним, что бывший игрок молодежной сборной Украины заявил, что русские очень миролюбивые и не хотели войны с Украиной.

Ранее мы писали, что украинский боксер Василий Ломаченко продолжает продвигать "русский мир". За публикацию боксера в Instagram на него вылилось много критики. Сергей Стаховский даже посоветовал взять Ломаченко "на подвал".