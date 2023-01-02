Украинского тренера освободили из плена: он провел там семь месяцев

До армии Александр Ткачук тренировал юных волейболистов в Полтаве

Перед Новым годом из российского плена удалось освободить 140 защитников Украины. Среди них оказался известный 46-летний волейбольный тренер Александр Ткачук.

Как сообщает Федерация волейбола Украины, Ткачук на протяжении четырех лет возглавлял клуб "Решетиловка", а перед самым полномасштабным вторжением россиян работал в ДЮСШ Полтавы.

В апреле 2022-го тренер попал в армию, где воевал в рядах 78-й бригады. 26 мая оккупанты взяли Александра Ткачука в плен в Лимане Донецкой области.

Ранее мы писали, что среди освобожденных из плена был подполковник госпогранслужбы Сергей Шевчук. Родной брат бывшего футболиста "Шахтера" и сборной Украины Вячеслава Шевчука.

Напомним, что бывший игрок молодежной сборной Украины заявил, что русские очень миролюбивые и не хотели войны с Украиной.

Ранее мы писали, что украинский боксер Василий Ломаченко продолжает продвигать "русский мир". За публикацию боксера в Instagram на него вылилось много критики. Сергей Стаховский даже посоветовал взять Ломаченко "на подвал".