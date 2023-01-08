Боец ВСУ написал письмо из рая: "Все мечты так и не сбылись"

Пост в Instagram погибшего защитника Украины растрогал сеть

24-летний Евгений Перепелица погиб в Десне в результате ракетного обстрела учебного центра ВСУ в мае 2022 года. Воин, который мечтал стать пилотом-дрифтером, запланировал на свое 25-летие сообщение в соцсетях, в котором рассказал родным и близким, что доволен, как прожил жизнь.

На своей страничке в Instagram Евгений, находясь в казарме накануне гибели, написал "письмо из рая". Пост был опубликован в январе 2023 года, в день, когда защитнику исполнилось бы 25 лет…

"Если вы читаете это сообщение, то, скорее всего, меня уже нет. У меня сегодня должно быть ДН 25 лет. Сейчас пишу это сообщение в казарме перед отправкой.

Но я бы не расстроился потому, что я за эти годы прожил шикарную жизнь. Я знаю, что многие за 70 лет не проживают так ярко.

На самом деле хочу сказать всем прекрасным людям, побывавшим в моей жизни. В первую очередь родителям.

2019 год был лучший.

Я очень хотел добиться высоких вершин, но, как видите, все пошло не по плану. Все мечты так и не сбылись.

Люблю вас всех до встречи в раю", — написал воин, находясь в казармах.

Евгений Перепелица запланировал на свое 25-летие сообщение в соцсетях

Президент Украины Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе заявлял, что рф, нанеся ракетный удар по Десне, убила 87 человек.

Напомним, в боях с российскими оккупантами под Бахмутом (Донецкая область) погиб известный украинский силач Андрей Дмитриев. На этом же направлении вражеская пуля убила мастера тайского бокса Владислав Вакуленко.