Воевал на ожесточенном участке фронта: погиб фанат "Динамо"
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Дениса Зубрийчука убили под Соледаром
Война продолжает забирать жизни украинских защитников. Совсем недавно мы писали о смерти президента волейбольного клуба. Сейчас пришла новость о гибели футбольного болельщика.
В боях за Соледар погиб фанат киевского "Динамо" Денис Зубрийчук, известный под позывным "Грек".
Денис был сержантом ГНСУ и воевал на одном из самых ожесточенных участков фронта, сообщает объединение ультрас WBC в соцсетях.
Ранее сообщалось о гибели под Кременной футболиста Алексея Быковского, который возвращался к побратимам после успешного выполнения боевого задания.
Напомним, в боях с российскими оккупантами под Бахмутом погиб украинский силач Андрей Дмитриев.
Мы также писали, что под Бахмутом погиб известный реабилитолог Олег Тимченко. До полномасштабного вторжения россии специалист длительное время работал с футболистами киевского "Динамо".
Прошлой осенью один из лидеров фанатского движения, болельщик киевского "Динамо", Максим Яловцов по прозвищу Регбист трагически погиб на фронте. Футболку с изображением Яловцова подарил боксер Денис Беринчик своему сопернику после боя в Лондоне.