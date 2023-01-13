Воевал на ожесточенном участке фронта: погиб фанат "Динамо"

Дениса Зубрийчука убили под Соледаром

Война продолжает забирать жизни украинских защитников. Совсем недавно мы писали о смерти президента волейбольного клуба. Сейчас пришла новость о гибели футбольного болельщика.

В боях за Соледар погиб фанат киевского "Динамо" Денис Зубрийчук, известный под позывным "Грек".

Денис был сержантом ГНСУ и воевал на одном из самых ожесточенных участков фронта, сообщает объединение ультрас WBC в соцсетях.

Ранее сообщалось о гибели под Кременной футболиста Алексея Быковского, который возвращался к побратимам после успешного выполнения боевого задания.

Напомним, в боях с российскими оккупантами под Бахмутом погиб украинский силач Андрей Дмитриев.

Мы также писали, что под Бахмутом погиб известный реабилитолог Олег Тимченко. До полномасштабного вторжения россии специалист длительное время работал с футболистами киевского "Динамо".

Прошлой осенью один из лидеров фанатского движения, болельщик киевского "Динамо", Максим Яловцов по прозвищу Регбист трагически погиб на фронте. Футболку с изображением Яловцова подарил боксер Денис Беринчик своему сопернику после боя в Лондоне.