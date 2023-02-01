На войне погиб тренер чемпионов: боксер воевал в Афганистане и зоне АТО
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Александр Воробьев погиб под Угледаром
Очередная потеря в украинском спорте. Недавно мы сообщали о смерти мастера греко-римской борьбы. Теперь стало известно, что на войне погиб известный украинский тренер Александр Воробьев.
Как сообщает "СпортАрена", в рядах Вооруженных сил Украины Воробьев выполнял боевые задачи на Донбассе. Погиб в районе Угледара.
Александр Воробьев — известный украинский тренер по боксу. Работал в Черкасской области. Его воспитанники неоднократно выигрывали чемпионаты Украины в разных возрастных категориях, а также побеждали на международных соревнованиях.
Воробьев — ветеран боевых действий в Афганистане. Тренер добровольцем воевал в зоне АТО в период с 2017-го по 2021-й год. Также — организовывал военно-патриотические лагеря в Черкасской области. После начала полномасштабного военного вторжения россии вступил в ВСУ.
Ранее сообщалось о гибели под Кременной футболиста Алексея Быковского, который возвращался к побратимам после успешного выполнения боевого задания.
Напомним, в боях с российскими оккупантами под Бахмутом погиб украинский силач Андрей Дмитриев.