На войне погиб тренер чемпионов: боксер воевал в Афганистане и зоне АТО

Александр Воробьев погиб под Угледаром

Очередная потеря в украинском спорте. Недавно мы сообщали о смерти мастера греко-римской борьбы. Теперь стало известно, что на войне погиб известный украинский тренер Александр Воробьев.

Как сообщает "СпортАрена", в рядах Вооруженных сил Украины Воробьев выполнял боевые задачи на Донбассе. Погиб в районе Угледара.

Александр Воробьев — известный украинский тренер по боксу. Работал в Черкасской области. Его воспитанники неоднократно выигрывали чемпионаты Украины в разных возрастных категориях, а также побеждали на международных соревнованиях.

Воробьев — ветеран боевых действий в Афганистане. Тренер добровольцем воевал в зоне АТО в период с 2017-го по 2021-й год. Также — организовывал военно-патриотические лагеря в Черкасской области. После начала полномасштабного военного вторжения россии вступил в ВСУ.

Ранее сообщалось о гибели под Кременной футболиста Алексея Быковского, который возвращался к побратимам после успешного выполнения боевого задания.

Напомним, в боях с российскими оккупантами под Бахмутом погиб украинский силач Андрей Дмитриев.