Мастера спорта получил посмертно: многоборец отдал жизнь за Украину

Спортсмен встал на защиту Мариуполя, не имея опыта срочной службы и военной подготовки

В кровопролитных боях за Мариуполь и "Азовсталь" погибло немало украинских спортсменов, в частности оккупанты убили там морского многоборца Максима Малкова.

Об этом сообщает пресс-служба Спортивного комитета Украины в Facebook. Спортсмену было всего 20 лет.

С первых дней большой войны Максима принял участие в обороне Мариуполя, не имея при этом опыта срочной службы и военной подготовки. В мае 2022 года он получил контузию, а затем его имя попало в списки погибших на "Азовстали". Малков был награжден посмертно орденом "За мужество" ІІІ степени.

Максим занимался морским многоборьем, был сборником Донецкой области. Он занимал призовые места на чемпионатах Украины, а также выигрывал медали и на международных соревнованиях. Накануне большой войны многоборец должен был получить звание мастера спорта Украины, но не успел.

В сентябре 2022 Малков посмертно стал мастером спорта Украины по морскому многоборью. Об этом рассказал его товарищ — президент областной федерации морского многоборья Дмитрий Степнов.

"Он навсегда остался в Азовстале. Мы в безвозмездном долгу перед ним, но не думаю, что он хотел, чтобы мы жалели его. Он настоящий воин и морской волк, который оказался одним из самых смелых людей из тех, что я знал! Мы обязательно сделаем крутые соревнования в твою честь после победы и будем благодарны тебе всю жизнь! Бывших мастеров спорта не бывает!" — написал Степнов в Facebook.

Ранее сообщалось о гибели на фронте украинского дзюдоиста Максима Чумака. Напомним, в боях под Бахмутом оккупанты убили мастера спорта Украины по фри-файту Андрея Храпанова.