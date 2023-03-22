После двух ранений вернулся на фронт: на войне погиб чемпион Европы по боксу

Спортсмен отдал самое ценное за родину

Перспективный украинский боксер, чемпион Европы среди молодежи (до 17 лет), Максим Галиничев погиб в Луганской области на войне с российскими захватчиками. Накануне стало известно о гибели под Бахмутом (Донецкая область) чемпиона Украины по регби Александра Морева.

О смерти боксера сообщила пресс-служба Федерации бокса Украины (ФБУ) в telegram. Погиб спортсмен 10 марта 2023 года в Луганской области, защищая свою родину от российских оккупантов.

Галиничев также был серебряным призером юношеских Олимпийских Игр 2018 года и серебряным призером чемпионата Европы-2021 (до 22 лет). В мае 2022 года он сознательно отказался от участия в чемпионате Европы и пошел добровольцем в десантно-штурмовые войска. После двух ранений боксер снова вернулся на фронт.

"Вся боксерская семья будет вечно помнить Максима. Федерация бокса Украины выражает искренние соболезнования семье боксера", — гласит сообщение от Федерации.

Ранее сообщалось, что "Украинский атаман" Олег Прудкий отдал жизнь, защищая родину. Напомним, на войне с российскими захватчиками погиб боксер из Чернигова Ярослав Рудич.