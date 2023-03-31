Двухлетняя дочь осталась без отца: четырехкратный чемпион мира погиб, защищая Украину

Спортсмен отдал жизнь за родину

В ночь на 31 марта от полученных травм в бою в госпитале скончался четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Украины по универсальному бою, мастер спорта по боксу Виталий Меринов. Ранее российские оккупанты убили в бою обладателя Кубка мира по кикбоксингу WAKO Олега Рысака.

О гибели воина в пятницу, 31 марта, сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. У героя осталась жена и двухлетняя дочь.

Виталий также был членом исполнительного комитета городского совета и депутатом городского совета в прошлом созыве. Чемпион пошел на войну в первый день полномасштабного вторжения рф. Как-то на фронте Меринов получил огнестрельное осколочное ранение в ногу. Спортсмен выздоровел и снова встал на защиту Украины.

"Светлая память герою!" — выразили соболезнования в Федерации бокса Украины.

Ранее сообщалось, что на фронте погибли два бойца-кикбоксера Назар Макаренко и Александр Фештрыга, а украинский кикбоксер, чемпион мира Максим Кагал отдал жизнь при обороне Мариуполя. Только 16 января бойца похоронили в родном Кременчуге.