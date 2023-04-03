Экс-нападающий не видит шансов у оккупантов

Бывший футболист Динамо и сборной Украины Артем Милевский, которого подозревают в завышении своего возраста, опубликовал обращение к россиянам на фоне полномасштабной войны их агрессивного государства.

На своей странице в Instagram 38-летний экс-игрок дал понять, что надеждам оккупантов на захват Украины не суждено сбыться. При этом он указал на то, что у рф нет шансов, сколько бы ни длилась война.

"Все здесь будут стоять до конца. На**й отсюда, клоуны! Вы, б*я, нелюди. 400-600-1000 дней, х*р там!", — написал Милевский.

Пользователи, в целом, одобрили слова бывшего футболиста. "Миля щемил Спартак до того, как это стало мейнстримом", "Слава Украине!", "И добавить нечего" — прокомментировали они пост экс-нападающего.

Примечательно, что Милевский родился в Беларуси, а в сезоне 2016/2017 выступал за российский "Тосно", тогда как война россии против Украины началась еще в 2014 году.

Ранее экс-нападающий повздорил в сети с журналистом Николаем Васильковым.

Напомним, после полномасштабного вторжения рф в Украину Милевский угодил в скандал с едой для нуждающихся. Певица и волонтер Даша Астафьева рассказала о недостойном поведении бывшего форварда "Динамо". Артем в ответ обвинил ее во лжи.