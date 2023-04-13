Предатель-борец подорвался на мине: сын помощника Аксенова самоликвидировался на фронте

Спортсмен выигрывал награды в Украине, а затем пошел убивать украинцев

На войне против Украины погиб мастер спорта по греко-римской борьбе, серебряный призер чемпионата Украины Денис Шестак. Это не первый российский спортсмен, который нашел свою смерть, прийдя в нашу страну с оружием в руках.

О смерти Шестака сообщает так называемая "Федерация спортивной борьбы республики Крым" на своем сайте. Стоит отметить, что отец погибшего спортсмена Георгий Шестак возглавлял так называемое "Министерство спорта Крыма" с 2014 по 2016 годы, а сейчас он является так называемым "внештатным советником главы республики" Сергея Аксенова. Шестак-младший самоликвидировался на фронте 7 апреля, он воевал против Украины с октября 2022 года.

"7 апреля при исполнении воинского долга погиб тренер по греко-римской борьбе спортивной школы № 7, мастер спорта по греко-римской борьбе, серебряный призер чемпионата Украины, сын первого вице-президента Федерации спортивной борьбы Республики Крым Георгия Яковлевича Шестака – Денис Георгиевич Шестак из Бахчисарайского района", — сообщили в "Федерации".

"Он пошел на задание старшим группы и подорвался на мине. Они хотели заминировать выход, проводили работы, но случилась трагедия. Он погиб за россию на боевом задании. Мне сейчас очень плохо. Спасибо за соболезнования", — рассказал о смерти сына Георгий Шестак.

Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали на фронте генерального секретаря федерации киокушинкай рф Сергея Увицкого.

Напомним, молодежная сборная Украины U-23 по греко-римской борьбе на чемпионате Европы в Бухаресте отлично выступила на континентальном первенстве.