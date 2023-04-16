Жертвами российского артобстрела стала семья известного футбольного врача

Мать и дочь попали под артобстрел оккупантов

Спортивный врач, физиотерапевт Владимир Дудка, работавший в таких футбольных клубах, как МФК "Кристалл" Херсон, "Таврия" Симферополь, "Энергия" Новая Каховка, потерял свою семью в результате вражеского обстрела Херсона. Ранее на войне против российских оккупантов погиб украинский тяжелоатлет Игорь Дорошенко.

Об этом сообщила Херсонская областная ассоциация футбола в Facebook. Во время очередного вражеского обстрела накануне Пасхи российская артиллерия ударила по Таврическому микрорайону города возле образовательного учреждения. Жена и дочь Владимира трагически погибли, получив травмы, несовместимые с жизнью.

"Весь коллектив Херсонской областной ассоциации футбола выражает искренние соболезнования Владимиру, родственникам, близким и друзьям погибших. Испытываем скорбь вместе с вами. Вечная и светлая память…" — гласит сообщение от Федерации.

Кроме того, Херсонская областная ассоциация объявила, что предоставит финансовую помощь Владимиру.

Ранее сообщалось, что на фронте погиб известный фанат львовских "Карпат" Тарас Чучман. Напомним, многократный чемпион Украины по туризму Виктор Боржиевский отдал жизнь за Украину. Спортсмен погиб от пули российского снайпера.