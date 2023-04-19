Украинский вице-чемпион мира по кикбоксингу погиб на фронте

Еще один спортсмен потерял жизнь на войне

Украинский кикбоксер Руслан Писковый погиб на войне против российских захватчиков. Ранее на войне погиб обладатель Кубка мира по кикбоксингу WAKO Олег Рысак.

Об этом в Instagram сообщает аккаунт Муай-Тай Украины и мира. Спортсмену был 21 год.

"Руслан Писковый погиб, защищая Украину. Будем помнить", — говорится в посте.

Кикбоксер выигрывал чемпионат Украины, а также становился вице-чемпионом мира и Европы по боевому виду спорта К1.

В ночь на 31 марта в госпитале от полученных травм в бою скончался Виталий Меринов — четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Украины по универсальному бою, а также мастер спорта по боксу.

Перед этим на фронте погибли бойцы-кикбоксера Назар Макаренко и Александр Фештрыга. Кроме того, украинский чемпион мира по кикбоксингу Максим Кагал отдал жизнь во время оборона Мариуполя. Его 16 января 2023 года похоронили в Кременчуге.