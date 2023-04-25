Бывший футболист сборной Украины пропал без вести на войне

Игрок не дает о себе знать с декабря 2022 года

Бывший футболист "Шахтера", винницкой "Нивы" и сборной Украины Михаил Костенко пропал без вести на войне под Бахмутом. Недавно там же погиб лидер ультрас "Нивы" Денис Бабий.

Об этом в Facebook сообщила мать 26-летнего экс-игрока Татьяна Костенко. По ее словам, сын пропал в декабре 2022 года.

Бывший нападающий был в системе "Арсенала" Киев и "Динамо" до 15 лет, после чего в 2012-2016 годах выступал за молодежную команду "Шахтера" и его дубль.

Кроме того, Костенко играл за ФК "Александрия" в возрасте до 19 лет. После 2016 года футболист защищал цвета винницкой "Нивы", "Чайки", любительских "Джуниорс" Шпитьки и "Полесье" Ставки.

Также нападающий провел два матча за молодежную сборную Украины в возрасте до 16 лет в 2012 году.

Ранее под Бахмутом погиб его украинский коллега Роман Скрипнюк. Перед этим стало известно, что там же свою жизнь отдал бывший футболист запорожского "Металлурга" Руслан Курдас.

Сообщалось, что на фронте погиб отец игрока Ярослава Кисиля из "Заря" Луганск Валентин.