Во время боевого задания погиб украинский атлет

В войне против российских оккупантов под Бахмутом свою жизнь отдал украинский волейболист Станислав Макайда. Ранее на фронте погиб украинский футзалист Андрей Петренко.

Как сообщает сообщает Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта в Telegram, это случилось во время выполнения боевого задания. Атлету было 23 года.

Спортсмен воевал в составе десантно-штурмового взвода 4 десантно-штурмовой роты 2 десантно-штурмового батальона воинской части А0224.

"Станислав с детства занимался спортом, но больше всего увлекся волейболом. Для него это была не просто игра, волейбол был всей его жизнью. Выступал за ряд команд на районных, областных и всеукраинских соревнованиях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Макайда погиб в годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину — 24 февраля 2023 года.

Ранее за Украину свою жизнь отдал стронгмен-патрульный из Киева Василий Павельев.

Сообщалось, что на фронте погиб мастер спорта Украины по гиревому спорту. Также погиб мастер спорта Украины международного класса по пауэрлифтингу.