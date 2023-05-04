Украинский спортсмен пал в бою в свой день рождения

На фронте также погиб отец спортсмена

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб украинский спортсмен, занимавшийся панкратионом, Виктор Домитращук. Ранее чемпион Украины по панкратиону Евгений "Греплер" Слюсаренко отдал жизнь за родину на войне против российских оккупантов.

О смерти Героя сообщила пресс-служба Верховной Рады в telegram. Воин-спортсмен погиб 8 января в свой день рождения – тогда Виктору исполнилось 25 лет. За три месяца до этого на фронте погиб и его отец Дмитрий Домитращук.

Домитращук с шести лет занимался спортом. Первым тренером в панкратионе у него был Игорь Наконечный, характеризующий его как очень перспективного, воинственного и смелого спортсмена. Еще в раннем детстве Виктор показывал неплохие результаты, а его брат Владислав Тодераш становился чемпионом мира в этом виде спорта. С первых дней полномасштабного вторжения Виктор вместе со своим отцом Дмитрием встал на защиту Украины.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Защитника!" — гласит сообщение от ВР Украины.

Ранее сообщалось, что на фронте погиб известный фанат львовских "Карпат" Тарас Чучман. Добавим, на Донбассе российские захватчики убили кандидата в мастера спорта Украины по настольному теннису Михаила Опрыска, который пошел на войну добровольцем.