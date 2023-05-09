"Герой на века": отец украинской гимнастки погиб на войне с россией

Война забрала отца известной украинской спортсменки

Отец чемпионки Европы (команда) и золотой медалистки Европейских игр по спортивной гимнастке Анастасии Бачинской Юрий погиб на войне против российских оккупантов. Ранее захватчики убили воина-бодибилдера Евгения Бондаренко.

О гибели украинского воина сообщила его дочь в сторис в Instagram. Анастасия адресовала папе трогательное сообщение.

"Война забрала и моего отца Юрия. Просто невозможно в это поверить. Это был лучший папа, друг, пример для меня.

Я очень скучаю и люблю своего папу. Знаю, ты попал в самый лучший мир. Вечная память! Герой на века!" – написала Бачинская.

Анастасия Бачинская потеряла отца на войне

Анастасия побеждала на чемпионате Европы в 2020 году, а также брала "бронзу" в следующем году. Кроме того, на ее счету две бронзовые награды на Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе (2018 год), а лучшим результатом в ее карьере стала победа на Европейских играх в Минске (2019 год). В прошлом году Бачинская неожиданно завершила спортивную карьеру в возрасте 19 лет. Украинка объяснила это состоянием здоровья.

Напомним, украинский велоатлет Константин Денека погиб на войне, защищая город-крепость Бахмут. Ранее сообщалось, что многократный чемпион Украины по туризму Виктор Боржиевский отдал жизнь за Украину.