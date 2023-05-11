"Потому что это принцип": Шевченко объяснил, почему россиянам и белорусам не место в спорте

Экс-футболист и тренер требует решительной позиции

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко, который ранее довел тренера сборной россии до потери сознания, рассказал, почему российских и белорусских спортсменов нельзя допускать к международным турнирам.

Аргументировать свою позицию ему удалось в программе L'Équipe du Soir, сообщает L’Équipe. В ней он напомнил, что война россии при содействии Беларуси против Украины продолжается, из-за чего каждый день гибнут люди, включая детей.

Лучшие фрагменты игры Шевченко за "Милан"

Вместе с тем, отметил экс-наставник сборной Украины, он гордится своей страной, своим народом и армией за то, как она защищает своих людей и борется за демократию.

По его мнению, ни один российский или белорусский атлет не должен соревноваться в каких-либо спортивных турнирах, будь то Олимпиада или нет, в любой точке мира, пока война не завершится.

"Почему? Потому что это принцип. Почему это принцип для меня, а не для всех? Пока мы разговариваем, они убивают наших людей, детей. Мы боремся за свое выживание, чтобы сохранить имя Украины, свою идентичность и язык", — пояснил Шевченко.

На днях футболист "Милана" Оливье Жиру признался, что легенда украинского футбола был не только его кумиром, но и заставил его полюбить свой нынешний клуб.

Ранее сообщалось, что УЕФА якобы не против, если Шевченко возглавит Украинскую Ассоциацию футбола (УАФ).