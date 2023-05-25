"Абсолютно неприемлемо": в россии спортсменам запретили осуждать войну против Украины

В рф готовы окончательно закрыть для себя путь к возвращению в мировой спорт

В рф официально запретили своим атлетам выступать против войны их страны против Украины, что нарушает условия МОК о допуске россиян и белорусов к турнирам в нейтральном статусе.

Об этом в Telegram сообщил президент Олимпийского комитета россии (ОКР) Станислав Поздняков. Такое решение принял исполком организации.

По словам функционера, задача ОКР — не только вернуть спортсменов на международные арены, но и сделать это с флагом, гимном и остальными атрибутами российской команды на Олимпиаду.

В организации назвали "незаконными" и "безосновательными" ограничения в участии атлетов на международных соревнованиях на протяжении последних 15 месяцев.

"Участники заседания выразили единую позицию о недопустимости подписания российскими спортсменами каких-либо деклараций или иных заявлений политического характера, которые противоречат законодательству рф. Для нас это абсолютно неприемлемо", — написал Поздняков.

На днях главный тренер сборной россии по спортивной гимнастике Валентина Родионенко выступила за отказ от соревнований в нейтральном статусе.

Недавно российская чемпионка Олимпиады-2006 Светлана Журова заявила, что атлеты из рф не будут участвовать на Играх 2024 года, которые пройдут в Париже.

Ранее президент Ассоциации летних Олимпийских международных федераций Франческо Риччи Битти отметил, что атлетам из стран-агрессоров не нужно будет осуждать войну против Украины, чтобы получить допуск к соревнованиям.