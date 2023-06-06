"Воняет на весь мир": Усик разоблачил русский империализм

Супертяжеловес не понимает, как россияне могут совершать преступления

Суперзвезда мирового бокса Александр Усик, который заявил, что убил бы при встрече путина, обрушился на россию за ее полномасштабную войну против Украины.

В интервью KOLOSEUM он признался, что у него нет ответа, почему рашисты это делают. В то же время, супертяжеловес указал на желание рф на захватить Украину и украсть ее историю.

"Это империализм, который не то что живой, он уже гнилой, он даже не дышит. Такой империализм, как у них, уже гнилой и воняет на весь мир, но они кричат, что они велики", — отметил Усик.

Боксер заявил, что у него нет понимания, откуда у россиян такая ненависть и столько злобы в отношении украинцев. По его мнению, в рф нет мозгов.

"Не хочу обижать людей, потому что я православный христианин. Но враг есть враг. С ним нужно поступать так, как делает он. Мне кажется, у них нет сердца. Вообще нет. Если они радуются убийству детей, то какое там может быть сердце?", — резюмировал Усик.

Недавно боксер заявил, что российские захватчики во время оккупации Киевской области организовали базу в его доме, а после своего ухода оставили там растяжки.

Ранее сообщалось, что дом Усика обстреляли "кадыровцы". После освобождения Киевской области жена боксера Екатерина рассказала, что россияне украли из их дома бойлер. Сейчас дом боксера в Ворзеле отремонтирован, в нем проживает семья, которая потеряла свое жилье после полномасштабного вторжения рф.