"Сегодня Украина борется за нашу свободу": легенда немецкого футбола предупредил Европу об угрозе войны

Экс-капитан сборной Германии поддержал проведение матча с Украиной

Легендарный немецкий экс-футболист Филипп Лам прокомментировал войну россии против Украины накануне товарищеского матча последней против его сборной. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Германия — Украина.

Своими мыслями об агрессии рф он поделился в колонке Zeit Online, которую экслюзивно публикует Tribuna.com. По его словам, футбол является средством достижения целей благодаря своей популярности.

Экс-игрок "Баварии" отметил, что таково его развитие зрителя: от фаната, увлекающегося своими кумирами, до футболиста, "чьи кумиры остаются в мыслях во время 113 выходов на поле, чувствующего ответственность представлять свою демократическую страну и до капитана, наблюдающего, куда двигается его команда".

Тренировка сборной Украины в Германии

"Теперь я директор турнира [Евро-2024], где мы хотим отмечать и укреплять европейские ценности. Это тоже определяет мое видение Украины. Происходящее угрожает не только им, но и нам. Поэтому международный матч против Украины – отличная идея", — добавил Лам.

Он также вспомнил, как будучи капитаном сборной Германии перед поездкой на Евро-2012 ему казалось, что молодая демократия в Украине оказалась в опасности после того, как экс-президент Виктор Янукович посадил свою политическую конкурентку Юлию Тимошенко.

"Я призвал Мишеля Платини отстаивать права человека и свободу прессы в Украине. Президент УЕФА ответил: "Мне плевать, что говорит мистер Лам. Я занимаюсь футболом, а не политикой". Тогда люди задавались вопросом, останется ли Украина демократической страной? А сегодня Украина борется за свободу Европы", — резюмировал Лам.

Матч Германия — Украина состоится в немецком Бремене 12 июня, начало поединка — в 19:00 по киевскому времени. Эта встреча будет доступна для просмотра на нескольких платформах.

К слову, немцы наверняка будут выкладываться в этой "дуэли" на полную, ведь они играют дома, а игра с Украиной для них станет 1000-й в истории. Накануне новый главный тренер сборной Сергей Ребров огласил окончательный состав Сине-желтых на эту игру. Также известна заявка немцев.