российский чемпион ММА жалуется: "Шебекино разнесли полностью"

Спортсмен признался, что в Белгородской области постоянно прилетает

Боец смешанных единоборств (ММА) из рф Вадим Немков пожаловался на обстрелы Белгородской области россии на границе с Украиной.

Своими мыслями о происходящем чемпион Bellator в полутяжелом весе поделился в разговоре с YouTube-каналом "Ушатайка". По его словам, он уже привык к обстрелам.

Спортсмен признался, что там, где он проживает, постоянно что-то прилетает, и если раньше все было в диковинку, то сейчас уже все привыкли.

"Но сейчас идет обострение – наступление со стороны Украины. Обстреливают, Шебекино разнесли полностью уже практически", — заявил Немков.

Также он заверил, что в Белгороде без изменений, и ПВО якобы сбивает все ракеты. Вместе с тем, добавил он, его знакомым из Шебекино прилетело, "когда было обострение".

"Сейчас успокоилось", – резюмировал Немков.

Ранее стало известно, что российский боец ММА Владимир Минеев планирует вновь пойти убивать украинцев.

К слову, в сети ставят под сомнения то, что Минеев был на передовой в Украине. Пользователи шутили, что Владимир, который заявлял, что пошел воевать за родину, на самом деле воевал против здравого смысла.