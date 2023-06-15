"Это была моя ошибка": легендарный хоккеист увидел свою ответственность за войну в Украине

Экс-спортсмен испытал шок после начала полномасштабной агрессии россии

Легенда мирового хоккея Доминик Гашек считает, что несет свою ответственность за то, что россия начала войну против Украины, которую он недавно посетил.

Об этом чешский экс-вратарь заявил в интервью Sport.ua. По его словам, еще 23 февраля 2022 года он никогда не поверил бы, что такое возможно в наше время в центре Европы.

Олимпийский чемпион Игр-1998 и двукратный обладатель Кубка Стэнли признался, что для него был шок, что россия пошла на Украину с полномасштабной войной.

"Это наша общая вина, что тогда мы не уделили событиям в Украине достаточного внимания", — убежден Гашек.

По его признанию, в 2014 году он понимал, что россия не имела права аннексировать у Украины Крым, но, посетовал легендарный экс-хоккеист, ему не стоило молчать.

"Я не был достаточно активным, чтобы начать громко говорить через собственные соцсети уже в 2014-м. Это была моя ошибка. Сейчас я это понимаю", — резюмировал Гашек.

Накануне он призвал украинцев "гнать назад русское дерьмо". Ранее легендарный экс-хоккеист раскритиковал чешский телеканал Nova Sport за трансляцию боя между россиянином Федором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером.

Перед этим Гашек критиковал НХЛ за то, что там выступают российские игроки и лига афиширует их национальную символику. А потом Гашек обрушился с критикой на международные теннисные организации (ATP, WTA и ITF) за решение допустить россиян на Australian Open.