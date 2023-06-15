Укр

"Все пойдут": Зинченко ответил, готов ли отправиться на войну (видео)

Автор
Андрей Синявский Андрей Синявский
Дата публикации
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Зинченко считает, что он гораздо полезнее там, где находится Новость обновлена 15 июня 2023, 13:03
Зинченко считает, что он гораздо полезнее там, где находится. Фото arsenal.com

Игрок лондонского "Арсенала" высказался на актуальную тему

Футболист сборной Украины Александр Зинченко, который присоединился к благотворительной инициативе президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что готов воевать на фронте за свою страну.

Об этом он заявил в интервью Piers Morgan Uncensored. Защитника лондонского "Арсенала" спросили, хотел бы ли он присоединиться к ВСУ.

"Будет время, когда все там будут. Если будет последний призыв или что-нибудь такое, то все пойдут", — отметил Зинченко.

После уточняющего вопроса, пойдет ли он на фронт, футболист повторил, что "все пойдут". Защитник украинской сборной добавил, что никогда не знаешь, что случится.

"Конечно, конечно. Но в то же время я думаю о сегодняшнем дне, думаю, я гораздо полезнее здесь на этот момент", — резюмировал Зинченко.

В том же интервью футболист рассказал, что вычеркнул из своей жизни друзей из рф, с которыми познакомился во время выступлений за местную "Уфу" в 2015-2016 годах.

Ранее сообщалось, что Зинченко и Влада Седан ждут второго ребенка. К слову, пара недавно засветила свои кольца, стоимостью в неплохое авто.

Теги:
#Футбол #Война #Александр Зинченко #Война с РФ