"Нажмет ядерную кнопку": Стаховский назвал причину, почему Украина не сможет воевать десятилетиями

Спортсмен-нацгвардеец умаляет фактор вероятной смерти путина

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский, который воюет в составе Нацгвардии Украины, убежден, что Украина не сможет десятилетиями воевать против россии.

Об этом он заявил в интервью "5 каналу". Журналистка Янина Соколова спросила его, что должно произойти, чтобы обстрелы со стороны рф прекратились, если после освобождения всех оккупированных территорий путин не умирает, а рф не разваливается.

"Мы не сможем воевать десятилетиями, у нас нет человеческого ресурса. Поэтому вопрос остается открытым", — отметил Стаховский.

По его словам, проблема остается, даже если кто-то убьет путина сегодня-завтра, что он считает маловероятным, с учетом паранойи диктатора. По мнению нацгвардейца, преемник кремлевского военного преступника будет ничем не лучше.

"А может будет даже еще и брутальнее. И нажмет эту ядерную кнопку", — резюмировал Стаховский.

Ранее бывший теннисист выразил убеждение, что всем украинцам нужно готовиться к мобилизации. Напомним, что в декабре он в соцсетях показал пленных вагнеровцев.

Перед этим из-за войны Стаховский развелся с женой Анфисой Булгаковой, имеющей российское гражданство.