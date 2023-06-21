Телеведущая решилась написать о гибели спортсмена в боях с российскими захватчиками

Герой получил тяжелое ранение несколько дней назад

На войне против российских оккупантов свою жизнь за Украину отдал офицер, командир мото-пехотного взвода и инструктор Ассоциации айкикай Александр Ильченко. На днях на фронте в Запорожской области погиб футбольный и футзальный арбитр Богдан Дидух.

Об этом в Instagram рассказала его подруга и телеведущая Людмила Барбир. По ее словам, герой получил тяжелое ранение во время боевых действий несколько дней назад.

"Никак не могла решиться написать этот пост…. Не поднималась рука выгравировать эти слова…

Ему было 36. Умный, остроумный, целеустремленный, правдолюб, с четкой гражданской позицией. Ему никогда не было безразлично к проблемам нашего общества, ему не было безразлично будущее своей страны", — отметила она.

Телеведущая добавила, что Ильченко, который имел второй дан айкидо, учил и воспитывал спортивную молодежь Украины.

"Был хорошим, светлым человеком. Близким другом нашей семьи и частым гостем нашего дома. Он был единственным сыном у матери… И любящим мужем своей жены…", — резюмировала Барбир.

Сообщалось, что в бою против российских оккупантов свои жизни отдали представитель ультрас Ярослав Холмогоров и сразу двое украинских спортсменов — Михаил Мовчан и Александр Тихонец.

Ранее на фронте оккупанты убили брата футболиста "Динамо" и сборной Украины.

Перед этим стало известно, что на войне против российских оккупантов погиб воин Максим Максименко, который был фанатом киевского "Динамо". Герой отдал жизнь за родину под Бахмутом (Донецкая область).