Болельщиков могут вернуть на трибуны в Украине: названо условие

В украинском футболе могут произойти изменения в новом сезоне

Болельщиков можно будет вернуть на матчи украинской футбольной Премьер-лиги, но при выполнении определенных условий.

Об этом в своей авторской программе "Цыганик Live" сообщил известный спортивный журналист Игорь Цыганик.

По его словам, людей на трибуны можно будет вернуть уже в следующем сезоне.

"Рассматривается вариант, при котором определенное количество болельщиков сможет заполнять трибуны с нового сезона. Если стадионы будут обустроены бомбоубежищами или будет возможность болельщикам спрятаться в подтрибунные помещения, паркинги.

Если у стадионов будут такие возможности, то вполне возможен допуск на них болельщиков", — сказал Цыгантик

Болельщикам запретили посещать спортивные мероприятия в Украине после начала полномасштабной войны. Некоторые клубы УПЛ обходили запрет, за что получали штрафы.

Напомним, что в прошлом сезоне чемпионат Украины по футболу выиграл донецкий "Шахтер", второе место занял "Днепр-1", а третьей стала "Заря".

Ранее "Телеграф" писал о том, что новый сезон Премьер-лиги Украины должен начаться 22 июля.