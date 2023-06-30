Победившая в 15 лет на Олимпиаде в Сочи россиянка радуется, что ее муж убивает украинцев

Спортсменку раскритиковали за ее позицию

Российская фигуристка Юлия Липницкая, которая стала одной из самых юных победительниц Олимпийских игр в истории, радуется тому, что ее муж принимает участие в кровавой войне против Украины.

На своей странице в социальных сетях она опубликовала видео, на котором сняла возвращение супруга Владислава Тарасенко с войны в Украине.

"А это папин отпуск", – подписала она видео.

По данным российских СМИ, муж Липницкой был призван в армию во время мобилизации в прошлом году. Владислава Тарасенко также всю жизнь посвятил фигурному катанию. В 2020 году Липницкая родила ему дочь.

В сети также не оставили без внимания странную реакцию спортсменки на то, что ее муж убивает украинских граждан.

Для справки. На Олимпийских играх 2014 в Сочи Липницкая завоевала золотую медаль в командных соревнованиях. Она внесла наибольший вклад в победу российской команды. Олимпийской чемпионкой она стала в возрасте 15 лет 249 дней. Самой молодой победительницей Олимпиад остается немка Макси Гербер, которая в 1936 году взяла "золото" в возрасте 15 лет 4 месяцев и 5 дней в парном фигурном катании.

Ранее "Телеграф" писал о том, что другая олимпийская чемпионка странно высказалась о превосходстве россии.