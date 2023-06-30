Победившая в 15 лет на Олимпиаде в Сочи россиянка радуется, что ее муж убивает украинцев
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Спортсменку раскритиковали за ее позицию
Российская фигуристка Юлия Липницкая, которая стала одной из самых юных победительниц Олимпийских игр в истории, радуется тому, что ее муж принимает участие в кровавой войне против Украины.
На своей странице в социальных сетях она опубликовала видео, на котором сняла возвращение супруга Владислава Тарасенко с войны в Украине.
"А это папин отпуск", – подписала она видео.
По данным российских СМИ, муж Липницкой был призван в армию во время мобилизации в прошлом году. Владислава Тарасенко также всю жизнь посвятил фигурному катанию. В 2020 году Липницкая родила ему дочь.
В сети также не оставили без внимания странную реакцию спортсменки на то, что ее муж убивает украинских граждан.
Для справки. На Олимпийских играх 2014 в Сочи Липницкая завоевала золотую медаль в командных соревнованиях. Она внесла наибольший вклад в победу российской команды. Олимпийской чемпионкой она стала в возрасте 15 лет 249 дней. Самой молодой победительницей Олимпиад остается немка Макси Гербер, которая в 1936 году взяла "золото" в возрасте 15 лет 4 месяцев и 5 дней в парном фигурном катании.
Ранее "Телеграф" писал о том, что другая олимпийская чемпионка странно высказалась о превосходстве россии.