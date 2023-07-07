Пошел защищать Украину в день своего 18-летия: на войне погиб юный спортсмен
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Юноша был многократным призером чемпионатов Украины
На войне с российскими оккупантами, которая продолжается уже почти полтора года, погиб очередной украинский спортсмен. Защищая Украину свою жизнь отдал 19-летний ватерполист Всеволод Таньков.
Об этом пишет Телеграм-канал Base of Ukrainian sports.
В день своего 18-летия, 24 февраля 2022 года, Всеволод Таньков ни секунду не раздумывал и вступил в ряды терробороны, чтобы противостоять врагу.
После того, как юный спортсмен прошел подготовку, он вступил в ряды спецподразделения "Кракен". Вместе с побратимами он освобождал территории Харьковской области и Донбасса.
Защитник нашей родины скончался 4 июля во время выполнения спецзадания, когда спасал раненых сослуживцев. Трагедия произошла на Бахмутском направлении.
Спортивную карьеру он начинал в команде Харьковской области по водному поло. В ее составе он стал многократным призером чемпионатов Украины среди юниоров и юношей.
Ранее "Телеграф" писал о том, что на фронте погиб украинский воин-доброволец, мастер спорта Украины по туризму Михаил Мовчан.