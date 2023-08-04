Война забрала жизнь молодого хоккеиста: он пошел на фронт с первых дней

Похоронили молодого воина 22 июля в родной Михайловке-Рубежовке

На войне с российскими оккупантами Украина понесла новую болезненную потерю. Стало известно о гибели 21-летнего хоккеиста Владислава Лихошвы.

О трагическом событии сообщили на сайте Федерации хоккея Украины.

По данным федерации, молодой спортсмен погиб 15 июля в боях под Бахмутом.

Владислав после окончания школы отправился в армию, а с начала полномасштабного вторжения он вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Там он служил в третьей отдельной штурмовой бригаде.

Что касается карьеры спортсмена, то Владислав выступал за любительский киевский клуб "Автомобилист".

Похоронили молодого воина 22 июля в родной Михайловке-Рубежовке.

"Федерация хоккея Украины выражает искренние соболезнования родным Владислава. Вечная слава всем, кто отдал жизнь за свободу Украины", — сообщили в федерации.

Российская агрессия забрала жизнь уже четвертого украинского хоккеиста. Ранее в боях с оккупантами погибли 26-летний Ярослав Гаркавко, 19-летний Александр Колонюк и 42-летний Александр Хмель.

Ранее "Телеграф" писал о том, что на войне погиб мастер спорта по фри-файту.