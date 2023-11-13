"Участвовал в адских боях под Бахмутом": на войне погиб украинский хоккеист

Спортсмен отдал жизнь за независимую Украину

В субботу, 11 ноября, под Андреевкой вблизи Бахмута (Донецкая область) погиб бывший хоккеист днепровских "Зенита", "Ястребов" и "Авроры", старший лейтенант, заместитель командира роты разведки 92-й отдельной штурмовой бригады Макар Ерофеев. В мае на этом же направлении погиб чемпион Украины по хоккею Александр Хмель.

О смерти воина-спортсмена сообщила пресс-служба Федерации хоккея Украины в Facebook. Макар погиб во время выполнения боевого задания.

Старший брат Героя Антон Ерофеев рассказал подробности гибели Макара. Ерофеев-младший вел в бой недавно рекрутированных бойцов лично, а при отходе он сопровождал раненого, несмотря на обстрел со стороны захватчиков. К сожалению, вражеская мина оборвала жизнь воина.

Макар участвовал в обороне Харькова, прогонял врага от Чугуева, командовал подразделениями при Балаклейско-Купьянской операции. Получив ранение, сбежал из больницы и отправился на передовую, где участвовал в адских боях под Хромово (вблизи Бахмута), останавливал "вагнеров", а в последнее время организовывал штурмы возле Андреевки.

"Макар был самым героическим человеком, которых я знаю — стоиком, он ко всему легко относился, кроме войны, имел хорошее философское видение воина, учил меня. У нашей семьи не было большего страха, чем гибель Макара. Нет таких слов, чтобы описать трагедию твоей гибели, брат", — написал Антон Ерофеев.

Ранее сообщалось о смерти на фронте молодого украинского хоккеиста Александра Колонюка.

Напомним, на войне против российских оккупантов погиб боксер Андрей Огородник.