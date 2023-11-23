Воин ВСУ, рискуя жизнью, спас флаг "Шахтера" в Авдеевке (видео)

Защитник Украины, похоже, болеет за донецкий клуб

7 ноября мобильная группа СтратКома (Управление стратегических коммуникаций) ВСУ работала на территории Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ), который находится под обстрелом россиян.

В разрушенном здании администрации АКХЗ главный сержант 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко Виктор Жарук, работавший с группой, заметил флаг донецкого "Шахтера". Военнослужащий ВСУ, невзирая на опасность, поднялся в разрушенное здание и забрал флаг. Об этом сообщает пресс-служба СтратКома в telegram.

"Рискуя жизнью, военнослужащий ВСУ совершил настоящую спецоперацию для спасения флага легендарного украинского футбольного клуба", — сообщили в СтратКоме.

ФК "Шахтер" также поделился видео подвига

Примечательно, что в этот же день донецкий клуб совершил подвиг в Лиге чемпионов, обыграв каталонскую "Барселону" со счетом 1:0.

В районе Авдеевки (Донецкая область) продолжаются непрерывные бои. Оккупанты, невзирая на многочисленные потери, постоянно атакуют позиции защитников Украины. Предприятие, как и сама Авдеевка, ежедневно уничтожается российской артиллерией и авиацией. Российское руководство дало задание захватить Авдеевку до Нового года, чтобы это можно было предоставить как победу для внутренней аудитории.