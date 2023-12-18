Добровольно ушел на войну: на фронте погиб сотрудник "Шахтера"

В гражданской жизни парень работал стюардом

В Украине в боях с оккупантами ежедневно гибнут лучшие сыновья и дочери страны. На фронте погиб бывший сотрудник футбольного клуба "Шахтер" Анатолий Гросс.

Об этом сообщает пресс-служба "Шахтера". Отмечается, что в гражданской жизни Анатолий был стюардом и разнорабочим на НСК "Олимпийский". С начала полномасштабного вторжения работал в Shelter Centre "Шахтера" на "Арене Львов".

В клубе также сообщили, что Анатолий воспитывался в интернате. Во взрослом возрасте молодого человека усыновила многодетная семья.

В октябре по собственному желанию Анатолий вступил в ряды ВСУ, прошел обучение во Франции. Погиб под Херсоном в декабре 2023 года.

"Вечная память и уважение Анатолию Гросу. Героям слава", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на фронте погиб житель села Погребы Броварского района Киевской области Павел Мурзак. Его жизнь прервалась 8 декабря 2023 в населенном пункте Синьковка Купянского района Харьковской области.