Хэмилтон подпишет рекордный контракт с Мерседесом

Британский гонщик Льюис Хэмилтон в скором времени может подписать новый контракт с Mercedes. Об этом сообщает Daily Mail.

Новое соглашение будет рассчитано на 2 года и принесет Хэмилтону 20 миллионов фунтов за сезон, что станет рекордом для британского спорта.

Согласно источнику, британец находится на финишной прямой по переговорам с немецкой командой и уже в ближайшее время поставит подписи под новым контрактом.