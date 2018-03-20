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Росберг поздравил Иванович и Швайнштайгера
14:48 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Чемпион мира и бывший гонщик Формулы-1 поздравил Иванович и Швайнштайгера с рождением ребёнка.

Чемпион мира 2016 года, бывший гонщик Формулы-1 Нико Росберг поздравил футболиста немецкой сборной Бастиана Швайнштайгера с пополнением в семье — 18 марта супруга Швайнштайгера, сербская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Ана Иванович, родила сына.

«Поздравляю вас обоих», — написал в своём «твиттере» Росберг, прикрепив ссылку на аккаунт Бастиана Швайнштайгера.

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