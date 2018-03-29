Мотогонщик Валентино Росси провел тесты "Феррари" (Видео)

Итальянский мотогонщик Валентино Росси, выступающий в MotoGP за заводскую команду «Ямаха», провёл тесты «Феррари». Знаменитый спортсмен сел за руль нового дорожного спорткара Ferrari 488 Pista на фирменной трассе «Фьорано».

720-сильное купе официально было представлено на автосалоне в Женеве в марте 2018 года, и мотогонщик стал одним из первых, кто смог прокатиться на новинке.