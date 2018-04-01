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Участник "Дакара-2018" погиб во время поездки на мотоцикле

Фаусто Виньола
18:05 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Участник «Дакара-2018» Фаусто Виньола погиб во время тренировочного заезда.

Участник «Дакара-2018» итальянец Фаусто Виньола погиб во время поездки на мотоцикле класса Enduro, сообщает Speedweek. Гонщик проводил тренировки на мотоцикле в окружении своих друзей неподалёку от своего дома в Лигурии, потерял управление и выпал из седла, ударившись о дерево.

По заключению прибывших на место происшествия специалистов, спортсмен получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте. Виньола дебютировал в «Дакаре-2018» в зачёте мотоциклов, по итогам ралли-марафона он занял 52-е место.

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Новости спорта, Автоспорт, Дакар-2018, Ралли, Фаусто Виньола.
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