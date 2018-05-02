ФИА утвердила изменения в регламенте Формулы-1
Новости спорта: ФИА утвердила обновления аэродинамики, чтобы увеличить число обгонов.
Международная федерация автоспорта (ФИА) утвердила поправки в регламент сезона-2019 в части аэродинамики. Изменения сделаны для увеличения количества обгонов в следующем сезоне.
Изменения на сезон-2019:
– упрощенное переднее антикрыло, которое станет больше;
– упрощенный передний воздуховод тормозов без аэродинамических элементов;
– широкое и глубокое заднее антикрыло.