Формула-1. Авария на Гран при Сингапура (Видео)

В официальном «твиттере» Формулы-1 появилось видео столкновения пилота «Форс Индия» Серхио Переса и гонщика «Уильямса» Сергея Сироткина.

Напомним, что Серхио и Сергей боролись друг с другом, когда Перес резко повернул влево и задел «Уильямс» соперника. Серхио пришлось заехать в боксы из-за прокола, а машина Сироткина получила повреждения.

Not the cleanest pass Checo's ever made...@ForceIndiaF1 #SingaporeGP